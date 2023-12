L’ex attaccante dell’Inter, Ivan Zamorano, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra passato e presente nerazzurro

GIGI SIMONI – «Gigi Simoni? Come un padre. Avevamo un rapporto bellissimo. Grazie alle sue qualità umane era bravissimo nella gestione dello spogliatoio, con lui era come stare in famiglia».

STORIA DELL’INTER – «La storia dell’Inter è simile alla mia: una squadra caratterizzata da grande passione che deve soffrire e lottare per vincere. Una parte del mio cuore è rimasta qui a Milano. I tifosi mi dimostrano sempre grande affetto, sembra che non sia mai andato via».

COPPA UEFA 1998 – «È stata la serata più bella della mia carriera. Abbiamo segnato io, Zanetti e Ronaldo, tutti sudamericani”. In questa gara l’attaccante di Santiago del Cile ha segnato uno dei gol più importanti della sua carriera, ma il più bello è arrivato in un match di Serie A contro il Napoli: quella rete di tacco è stata straordinaria. Anche se non era una mia specialità».

1+8 – «Si trattava del Fenomeno, non è stato un grande sforzo. Poi un giorno ho pensato a “1+8”. Ancora oggi quando torno a San Siro lo vedo. È bellissimo».

RONALDO – «È stato il miglior calciatore con cui ho giocato per talento, fisico, qualità e magia. È stato bellissimo poter lavorare al suo fianco, era il migliore al mondo».

LAUTARO MARTINEZ – «È un bomber incredibile, un guerriero che lavora tanto per la squadra»

