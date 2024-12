Inter: le ultime sugli infortunati le dà proprio Inzaghi

I nerazzurri dovranno fare a meno di 3 elementi per le prossime partite: è stato l’allenatore ad aggiornare sulle loro condizioni.

L’Inter ha battuto l’Udinese 2-0 in Coppa Italia e nella consueta conferenza stampa del post-gara, Simone Inzaghi, ha condiviso le sue riflessioni non solo sulla gara.

Questo risultato non solo rafforza la posizione dell’Inter nelle competizioni in corso, ma illumina anche la filosofia di squadra e la gestione degli infortuni. Scendiamo nei dettagli per capire meglio la situazione attuale dell’Inter e il pensiero del suo tecnico.

La prestazione ed il turnover

Durante la conferenza stampa, Inzaghi ha espresso la sua soddisfazione per come la squadra ha giocato nonostante i numerosi cambiamenti nell’undici iniziale. Cambiare 8-9 giocatori e ottenere comunque una prestazione di alto livello contro una squadra solida come l’Udinese è qualcosa che evidenzia l’eccellente profondità e l’unità del gruppo nerazzurro.

Il digiuno dell’iraniano

Parlando dell’attaccante Taremi e della necessità per lui di “sbloccarsi” segnando più gol, Inzaghi ha sottolineato come, oltre al conto personale dei gol, quello che realmente considera importante sia il contributo generale e le prestazioni dei suoi attaccanti. Questa visione si estende anche a Lautaro Martinez, riconoscendo l’importanza del lavoro svolto per la squadra oltre ai semplici risultati sottoporta.

Benjamin Pavard

Aggiornamenti sugli infortunati

Inzaghi ha condiviso anche gli aggiornamenti riguardo alcuni giocatori chiave attualmente infortunati. Per Acerbi sembra esserci la speranza che possa essere disponibile per l’incontro contro il Cagliari di fine dicembre mentre Nicolò Barella potrebbe rientrare giù lunedì in tempo per la partita contro il Como. Il recupero di Benjamin Pavard richiederà ancora un po’ di tempo: l’obiettivo è averlo pronto per la Supercoppa, anche se non ci sono certezze.

