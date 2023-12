Tutto sulla 17esima giornata di Serie A che ha visto l’Inter battere il Lecce ed il Milan pareggiare contro la Salernitana

Tra venerdì e sabato si è giocata la diciassettesima giornata di Serie A. Quali sono state le coincidenze con i precedenti del passato? Eccoli gara per gara.

EMPOLI-LAZIO 0-2 – Quinta vittoria di fila per i capitolini, risultato identico come l’anno scorso, dove però, a differenza di stavolta, almeno fino all’intervallo i toscani avevano resistito.

SASSUOLO-GENOA 1-2 – Seconda vittoria del Grifone a Reggio Emilia, prima volta che succede con questo punteggio.

MONZA-FIORENTINA 0-1 – Lo scorso campionato i viola hanno perso 3-2. Stavolta invece vincono di misura, del resto Beltran non c’era al primo incrocio storico, venerdì l’argentino ha fatto la differenza.

SALERNITANA-MILAN 2-2 – Considerando che è un 2-2, la coincidenza è pazzesca. Due anni fa stessa successione: Milan davanti, Salernitana che pareggia prima del riposo, poi passa avanti e subisce il pareggio. A cambiare solo gli autori del gol: Messias, Bonazzoli, Djuric e ancora Messias.

FROSINONE-JUVENTUS 1-2 – Baez firma il primo gol dei ciociari alla Juve allo Stirpe, ma non basta a evitare la terza sconfitta su 3 precedenti.

BOLOGNA-ATALANTA 1-0 – L’1-0 mancava dal 2001-02, gol all’epoca nel primo quarto di gara ad opera di Beppe Signori, nato in provincia di Bergamo. Per risalire a un 1-0 maturato nel secondo tempo come quello di ieri bisogna andare addirittura al 1979, autore della rete Maselli.

TORINO-UDINESE 1-1 – Terzo 1-1 della storia. Né quello del 1955, né quello del 1980, ha avuto le fasi più importanti nel finale di gara come quello di ieri.

INTER-LECCE 2-0 – La storia non cambia mai: decima vittoria di fila per i nerazzurri, che ripropongono lo stesso film dell’anno scorso. Cambiano solo gli interpreti principali: la parte di Mkhitaryan e Lautaro stavolta la prendono Bisseck e Barella.

VERONA-CAGLIARI 2-0 – Punteggio classico al Bentegodi, è già la quarta volta che si verifica, anche se in questo secolo non si era mai visto. Interamente prodotto nel secondo tempo, una situazione simile si era vissuta nel 1991-92, marcatori Fanna e Mobili (nella sua parte).

ROMA-NAPOLI 2-0 – Il 2-0 mancava da 10 anni, ma per ritrovarne uno identico, ovvero maturato nella ripresa, bisogna riandare addirittura al 1961, con le reti firmate da Lojacono e Pestrin.

