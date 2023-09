Inter, l’ex allenatore di Sensi: «Se sta bene è da Nazionale. Normale che in nerazzurro…». Le parole sul centrocampista

Massimo Drago, ex allenatore di Sensi, a Sportitalia a parlato del centrocampista dell’Inter:

«Io sono convinto che possa far bene è un giocatore di grande qualità e lo ha dimostrato nei primi mesi di Inter. Forse troppo poco, ma per gli acciacchi che ne hanno condizionato il rendimento. Non dimentichiamoci che era diventato un punto fermo della Nazionale. Gli infortuni ne hanno dimezzato il rendimento e condizionato la carriera. Se starà bene farà comodo anche a Nazionale, oltre che togliersi soddisfazioni all’Inter».

L’articolo Inter, l’ex allenatore di Sensi: «Se sta bene è da Nazionale. Normale che in nerazzurro…» proviene da Inter News 24.

