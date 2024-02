Giovanni Fabbian è a tutti gli effetti un giocatore rossoblù ma i nerazzurri possono riacquistarlo nel 2025 per 12 milioni di euro.

La Repubblica ha intervistato Andrea Fabbian, padre di Giovanni, centrocampista passato la scorsa estate dall’Inter al Bologna. “Sa inserirsi, e poi con quel Zirkzee che si muove tanto, spazi se ne creano. Da piccolino invece cominciò come difensore, poi esterno, pian pianino è avanzato“.

Gli inizi

“Qui a Rustega, frazioncina di Camposampiero, in provincia di Padova, a 4 anni giocava in palestra. Fece lì i primi due anni, poi iniziò all’aperto, sin da bambino il calcio gli è sempre piaciuto. A 8 anni lo prese il Padova. C’è rimasto sino a 15. Lo venivano anche a prendere col pullmino, poi lo recuperavamo noi in auto“.

Joshua Zirkzee

Il momento in cui si capì che suo figlio poteva fare strada

“Le incognite ci sono sempre, prima son bambini, poi ragazzi, di sicuro non c’è mai nulla, ma quando a 15 anni lo chiamò l’Inter, beh, lì ci pensai“.

Centrocampista dal goal facile

“Eh, il vizietto ce l’ha, anche lì non sapevamo come sarebbe andata, il vivaio dell’Inter è importante, ma la B è un’altra cosa, è il mondo dei grandi“.

Presente e futuro

“La Serie A è ancora più dura, lui si trova benissimo, all’inizio giocava poco, ma coi compagni sta bene, son giovani, motivati, l’allenatore è bravissimo, Giovanni è veramente contento, dice che a Thiago piace proprio insegnare calcio. Due anni a Bologna li farà di sicuro, poi l’Inter ha un diritto di riacquisto, staremo a vedere cosa deciderà“.

