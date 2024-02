Ieri, nonostante mancassero 7 titolari, l’attaccante argentino è riuscito ugualmente a segnare una doppietta: per lui si tratta di una stagione magica.

Lautaro Martinez sembra aver sconfitto anche la sua nemica più grande, la continuità di rendimento nella singola stagione: in ogni stagione all’Inter il Toro ha sempre avuto un periodo di diverse settimane in cui non riusciva in nessun modo a segnare, neanche quando si trattava di goal facili.

Record… a febbraio

Con la doppietta di ieri l’argentino è a quota 22 goal in 23 partite: il suo record in stagione era 21, e siamo solo a febbraio. Lautaro ha segnato 101 goal in totale con la maglia dell’Inter ed è il nono nella storia nerazzurra ad aver raggiunto e superato la tripla cifra. Il Corriere dello Sport fa notare che se continua così sembra alla portata il record di goal segnati in un campionato di Serie A fatto registrare da Ciro Immobile (allora allenato da Simone Inzaghi) e Gonzalo Higuain: i 2 in stagioni diverse hanno segnato 36 goal ma a questo punto del campionato avevano entrambi segnato più di quanto ha fatto ora il Toro.

Piedi per terra

L’argentino nelle interviste post-gara si è mostrato naturalmente contento anche se piuttosto calmo: non ha saputo scegliere quale fosse il più bello dei suoi 101 goal e ha invitato sé stesso ed i suoi compagni a rimanere ben focalizzati sulle prossime gare perché non si è fatto ancora nulla.

