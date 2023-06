I nerazzurri sono in pole position per Davide Frattesi ma non possono chiudere l’affare prima di incassare qualche milione.

L’Inter ha messo in chiaro sin da subito i paletti da rispettare sul mercato: il tesoretto derivante dallo straordinario cammino in Champions League permette di non dover essere obbligati a vendere pezzi pregiati ma in ogni caso il bilancio a fine sessione deve essere pari o in attivo. Steven Zhang quindi non darà l’ok per chiudere la trattativa per Davide Frattesi se prima non avverrà una cessione.

Davide Frattesi

Secondo Tuttosport l’Inter vorrebbe guadagnare una ventina di milioni dalla vendita di Robin Gosens; su di lui ci sono Union Berlino e Wolfsburg. L’eventuale sostituto sarebbe Carlos Augusto anche se poi andrebbe trovato l’accordo col Monza, cosa non facile ma neanche così difficile. Ai brianzoli infatti potrebbero interessare Stefano Sensi e Franco Carboni.

