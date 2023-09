Gianluigi Longari ha detto la sua dopo il pareggio dell’Inter in Champions League con la Real Sociedad: le parole su Barella

Nell’editoriale che porta la sua firma su Sportitalia, Gianluigi Longari ritorna sul tiepido pareggio dell’Inter in Champions League con la Real Sociedad. Il giornalista si dice incredulo riguardo le voci che avrebbero messo Barella sul banco degli imputati.

BARELLA- «È universalmente riconosciuto alla stregua di uno dei migliori interpreti che ci siano a livello continentale, e se solo ne avesse avuto l’intenzione avrebbe potuto scegliere di andare a giocare praticamente dovunque con i relativi ponti d’oro che gli avrebbero costruito per raggiungere la destinazione prescelta. Eppure è bastata la gara incolore di San Sebastian, per mettere in discussione la sua posizione di titolare inamovibile del centrocampo dell’Inter, un reparto che anche in virtù della presenza di Barella rappresenta un’eccellenza a livello europeo.

Come se non bastasse la candidatura alla finale del Pallone d’Oro, oltre ai titoli già portati a casa da protagonista in Italia ed in Europa, c’è il coraggio di metterne in discussione continuità e attitudine. Fortuna per l’Inter che nessuno dell’ambiente nerazzurro abbia anche solo lontanamente pensato che un campione di questo calibro possa avere una collocazione differente dal ruolo di leader nel reparto più decisivo della squadra»

L’articolo Inter, Longari è incredulo dopo la Champions: «Qualcuno osa mettere in discussione Barella» proviene da Inter News 24.

