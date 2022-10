Romelu Lukaku è pronto per il rientro, l’Inter lo aspetta e contro il Viktoria Plzen potrebbe essere la data giusta per tornare in campo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante belga non sarà a disposizione contro la Salernitana e forse potrebbe andare in panchina il prossimo weekend. Lukaku è pronto a tornare in campo in Champions League.

