Lecce-Inter ha stabilito un nuovo record in casa dei nerazzurri, prima volta nella storia per loro, ecco il dato clamorosa

Partita che incontri, vittoria che trovi. Lecce-Inter ha messo ancora una volta in mostra, qualora ce ne fosse mai stato il bisogno, la vera forza dei nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi vince, stupisce e convince, mettendo ko anche l’avversario pugliese e proseguendo così a gran velocità la rincorsa verso lo Scudetto in campionato.

A tal proposito, va sottolineato come questa sera l’Inter abbia battuto un incredibile quanto clamoroso record. Nella sua storia infatti, la società lombarda non aveva mai segnato in venti trasferte consecutive. Un primato, che Lautaro Martinez e i suoi hanno portato a casa proprio questa sera.

L’articolo Inter, ma quanto sei forte? Nuovo record, non era mai successo prima proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG