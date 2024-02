Durissimo Stefano Pioli In conferenza stampa dopo Milan-Atalanta, il rivale dell’inter per lo scudetto ha parlato del rigore ai bergamaschi

Non ci sta Stefano Pioli. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico che insegue l’Inter per la lotta Scudetto ha commentato il rigore assegnato ai bergamaschi in Milan-Atalanta. Ecco cosa dice, qui un estratto delle sue parole.

RIGORE «Non è mai rigore anche perché c’è un giocatore che si mette le mani in faccia anche se non ha subito quel tipo di colpo ed è il motivo per cui si rivede l’azione al Var, e per il metro di giudizio di Orsato, non è mai rigore »

QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI STEFANO PIOLI DOPO MILAN-ATALANTA

L’articolo Milan-Atalanta, furia Pioli in conferenza: il commento sul rigore è durissimo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG