Sono ore turbolente queste per i dirigenti nerazzurri: il club è vicino a chiudere diverse operazioni in entrata.

L’Inter continua a ultimare la trattativa che con ogni probabilità ormerà Lazar Samardzic in nerazzurro per 25 milioni totali. Ieri il procuratore di Giovanni Fabbian era nella sede milanese del club per perfezionare il suo passaggio all’Udinese: l’ex Primavera sarà la contropartita tecnica.

Lazar Samardzic

L’Inter considera che quest’ultimo sia di sicuro avvenire e perciò, come racconta il Corriere dello Sport, vuole mantenere una recompra fino al 2025; il prezzo dovrebbe essere tra i 10 ed i 12 milioni. Per quanto riguarda l’attacco il primo obiettivo è Scamacca mentre Alexis Sanchez lo diventerebbe solo in caso di addio di Correa per cui non ci sono offerte al momento.

