Dario Marcolin ha detto la sua su Inter e Juve, avversarie nel derby d’Italia del 26 novembre: le dichiarazioni

Dagli studi di Dazn, Dario Marcolin si proietta al derby d’Italia del 26 novembre, che vedrà affrontarsi Juve e Inter.

LE PAROLE- «Sono due filosofie diverse, l’Inter ha una rosa più profonda e quindi ha più possibilità di cambiare tipologie di caratteristiche in base agli avversari, lo abbiamo visto in Torino-Inter. Inzaghi cambia tre giocatori e vince la partita. Allegri è molto settato sulla sicurezza, sulla mentalità, regala poco agli avversari. Ma anche i nerazzurri sono granitici, nella gara secca non so cosa potrà succedere e poi anche lo Stadium è ritornato a riempiersi».

