L’Inter nel calciomercato è sempre attenta alle occasioni a parametro zero: il nome nuovo per la difesa è quello di Bruno Mendes

Nuova idea a parametro zero per il calciomercato Inter, con i nerazzurri da sempre attenti e attivi sui calciatori in scadenza. Per rinforzare il reparto arretrato, il nome nuovo è quello di Bruno Mendes del Corinthians.

A riferire dell’interesse da parte dei nerazzurri è il giornalista Marco Barzaghi sul proprio canale YouTube, il quale segnala come il calciatore classe ’99 sia seguito anche da Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. L’uruguaiano è un difensore centrale che può agire sia da braccetto che da esterno destro. Può liberarsi a zero già a gennaio.

