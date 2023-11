Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, al termine della gara vinta contro il Cagliari si è espresso sul prossimo match contro l’Inter

Nel corso della conferenza stampa post Juve-Cagliari, Massimiliano Allegri ha detto la sua sulla prossima gara che avranno i bianconeri dopo la sosta, contro l’Inter all’Allianz Stadium.

JUVE INTER – «Più che scontro diretto è Juventus-Inter, una bellissima partita e una bellissima serata. Nessuno si aspettava fossimo a due punti da loro, bisogna fare un plauso ai ragazzi. L’Inter è la favorita per lo Scudetto, Milan e Napoli sono attardate in questo momento. L’Inter è da anni costruita per lo Scudetto, la vittoria di oggi serve per allungare sulle inseguitrici».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI POST JUVE CAGLIARI.

