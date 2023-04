Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida con la Juve del futuro di Inzaghi

«Abbiamo fiducia e l’abbiamo detto, il fatto che abbia un contratto con lui significa che abbiamo instaurato un rapporto di fiducia pluriennale. Siamo contenti, siamo ancora in corsa per tre obiettivi. Il fatto di essere in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Champions dice che questa squadra e l’allenatore hanno avuto un cammino importante, certamente la cosa prioritaria per il club è che immaginarci fuori dalla Champions significherebbe rivedere i piani e il business plan dell’anno prossimo».

