Nuova chance per De Ketelaere nel prossimo match del Milan in casa contro l’Empoli. Il belga dovrebbe essere titolare

Charles De Ketelaere ci riprova. Come riportato da Gazzetta.it, nel prossimo match del Milan in casa contro l’Empoli Stefano Pioli darà una nuova possibilità al belga dal primo minuto. Il classe 2001 non parte titolare dalla sconfitta contro la Fiorentina dello scorso 4 marzo.

Il ballottaggio dovrebbe essere con Rade Krunic, ma il tecnico rossonero sembra essere intenzionato a lanciare CDK nel tentativo di sbloccarlo. Brahim Diaz invece avrà un turno di riposo visto anche il fastidio agli adduttori accusato al termine del match contro il Napoli.

