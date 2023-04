Le parole di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima del calcio d’inizio della sfida di Coppa Italia

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni Mediaset prima del calcio d’inizio della sfida di Coppa Italia contro la Juve. Di seguito le sue parole.

STAGIONE – «È una stagione che stiamo vivendo nella sua pienezza, siamo protagonisti in due competizioni e parzialmente in campionato. Lo scudetto è virtualmente del Napoli. Poi c’è un mini campionato che ci coinvolge per il piazzamento in Champions che è importante per l’economia e il prestigio della società. Il bilancio è positivo».

INZAGHI– «Non siamo a scuola dove ci sono promossi, bocciati e rimandati. Con l’allenatore c’è un rapporto di fiducia piena. Inzaghi sta facendo un buon lavoro, c’è questa discontinuità di risultati in campionato ma la stagione va valutata nella sua pienezza. Abbiamo modo di recuperare in campionato nelle ultime partite, visto il ruolino di marcia consideriamo positivo il lavoro di Inzaghi’».

GRAVINA SU LUKAKU – «Gravina ha preso una decisione molto saggia, che rientra nell’ambito sportivo; ma penso che ci sia un regolamento di condotta etico-sportiva al quale tutti i protagonisti devono attenersi».

LUKAKU IN PANCHINA- «Scelte che competono all’allenatore, vanno rispettate. Lui giudica in base alle prestazioni degli ultimi giorni. Poi consideriamo che possono esserci i supplementari, quindi è giusto che l’allenatore gestisca in modo ponderato i giocatori. Se partisse dall’inizio troverebbe una carica diversa, ma è un professionista e anche a gara in corso dimostrerà di essere all’altezza del ruolo per motivazioni e capacità tecniche».

TIFOSI ARRABBIATI PER BIGLIETTI – «No, mi giunge nuova. Non so come i collaboratori stiano gestendo, noi siamo disponibili verso i tifosi e le loro esigenze ma nel rispetto delle normative vigenti».

