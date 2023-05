Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, sul patteggiamento tra la Juventus e la FIGC

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato del caso Juventus in occasione della presentazione del nuovo libro di Adriano Galliani.

LE PAROLE – «Sentenza Juve? È una situazione in cui non voglio addentrarmi perché mi sembra abbastanza chiaro ed evidente che sia stata definita oggi. È una pagina che si chiude, andiamo avanti con ottimismo. La sentenza è giusta Non lo so».

