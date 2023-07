Inter, Mauro: «Lukaku alla Juventus? Può succedere di tutto» Le parole dell’ex giocatore

Intervistato da la Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato del possibile trasferimento di Lukaku alla Juventus, rivale di sempre dell‘Inter.

LE PAROLE– «Lukaku alla Juve? Finché non lo vedo, non ci credo. Poi non mi stupirei perché nel calcio di oggi può succedere di tutto»

