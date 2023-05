L’Inter ha manifestato la propria vicinanza all’Emilia-Romagna, colpita dalle fortissime alluvioni che hanno messo in ginocchio la regione nelle scorse ore

Attraverso un tweet ufficiale l’Inter ha manifestato vicinanza all’Emilia-Romagna dopo i gravissimi fatti delle scorse ore:

«Il nostro pensiero va alle vittime dell’emergenza per l’alluvione che sta colpendo in questi giorni l’Emilia-Romagna e a un popolo che ancora una volta sta lottando con forza per rialzarsi».

Il nostro pensiero va alle vittime dell’emergenza per l’alluvione che sta colpendo in questi giorni l’Emilia-Romagna e a un popolo che ancora una volta sta lottando con forza per rialzarsi #FCIM — Inter (@Inter) May 18, 2023

il tweet del club meneghino.

L’articolo Inter, messaggio di sostegno all’Emilia-Romagna: «Il nostro pensiero alla vittime» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG