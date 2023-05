L’ex centrocampista dell’Inter del Triplete Wesley Sneijder ha guardato la gara contro il Milan dalla curva insieme a Marco Materazzi.

Wesley Sneijder ha confessato le sue emozioni sul derby a voetbalverslaafd.nl. “Mi hanno visto prima della partita e mi hanno chiamato in Curva Nord, volevano che seguissi la partita insieme a loro e c’era anche Materazzi. È stato speciale, una cosa che non avevo mai provato. A Madrid ero uno dei tanti, ma qui uno che ha scritto la storia con il club”.

tifosi Inter

“Abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere. Sono tornato a Milano alcune volte dopo che me ne sono andato, quindi quella sensazione non era nuova, ma è comunque strano che tu sia ricevuto come un eroe. Questo è dovuto al 2010. Se mi sono abituato? No, perché è sempre speciale e i vecchi ricordi riaffiorano. Quando vedi solo volti familiari, quella sensazione ritorna”.

