Poche settimane e primo trofeo in America per Messi con l’Inter Miami: in finale contro Nashvile è vittoria della Leagues Cup ai rigori

Poche settimane e primo trofeo in America per Messi con l’Inter Miami: in finale contro Nashvile è vittoria della Leagues Cup ai rigori.

L’argentino ha segnato il momentaneo 1 a 0 e il primo rigore della lotteria, alla fine ha esultato con tutta la squadra per il 44esimo trofeo in carriera: record insieme a Dani Alves.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG