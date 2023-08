Il Psg impatta ancora alla seconda uscita in campionato contro il Tolosa: in gol Mbappé su calcio di rigore per l’1 a 1 finale

Rimandata la vittoria per Luis Enrique dopo il pari contro il Lorient è arrivato un altro punto in trasferta. Dopo il ritorno in campo ha segnato la prima rete stagione il classe ’98 francese.

