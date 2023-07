L’Inter Miami, nuova squadra di Lionel Messi, ha ufficializzato la firma di Facundo Farias dal Colon. I dettagli

Di seguito il comunicato dell’Inter Miami.

COMUNICATO – L’Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver ingaggiato il centrocampista Facundo Farías dalla squadra argentina del Club Atlético Colón con un contratto valido per la stagione 2026 della Major League Soccer (MLS) con opzioni per il 2027 e il 2028. Il centrocampista offensivo si unisce al Club come parte della MLS Iniziativa U-22.

Farías, che occuperà un posto nel roster internazionale, si unisce al Club in attesa di ricevere il suo certificato di trasferimento internazionale (ITC) e il visto P-1.

