Inter Milan, un derby da record: i numeri del 2023 e tutti i dettagli sulle sfide tra i due club in questo anno solare

Come sottolineato da Sky Sport, si tratta del quinto derby nel 2023 tra Inter e Milan: non ne erano mai stati giocati così tanti in un anno solare.

Questo sarà il secondo in campionato oltre ai due della semifinale di Champions League e a quello valido per la Supercoppa Italiana della scorsa stagione.

