L’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, ha parlato così alla vigilia del derby contro il Milan: le dichiarazioni

Marko Arnautovic lancia un messaggio ad Inzaghi in vista del derby contro il Milan. Le parole a Sky Sport Austria dell’attaccante dell’Inter.

LE PAROLE – «Non mi piace stare in panchina. La doppietta in Nazionale è stata molto positiva per me e per la mia autostima».

