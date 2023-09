L’attesa di giocare un derby da parte del centrocampista dell’Inter Asllani, che contro il Milan non ha mai giocato in casa

Per quanto sia tifoso interista e dotato di un grande talento, il centrocampista dell’Inter Asllani non ha avuto la fortuna di giocare tra le mura amiche il Milan: situazione non soltanto da quando veste la maglia lombarda.

Infatti con l’Empoli, per quanto abbia giocato per 90 minuti la gara di San Siro, al Castellani invece non ha superato neanche i 5 minuti. Stessa cosa l’anno scorso con il centrocampista che ha trovato poco spazio. Ora della svolta Staremo a vedere.

L’articolo Inter-Milan e quella sfida mai affrontata da Asllani in casa (neanche con l’Empoli) proviene da Inter News 24.

