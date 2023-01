Domani sera la finale di Supercoppa italiana a Riad tra Inter e Milan con quella rivincita Mondiale tra Giroud e Lautaro

Domani sera la finale di Supercoppa italiana a Riad tra Inter e Milan con quella rivincita Mondiale tra Giroud e Lautaro. I due attaccanti stanno sicuramente vivendo un momento opposto soprattutto dopo la rassegna iridata. La conquista della Coppa per l’argentino l’ha fatto tornare con una mentalità ancor più vincente e i gol segnati nel 2023 sono stati tutti importanti per trovare punti.

Dall’altra parte il francese è rientrato con qualche acciacco e non riesce ad essere determinante come nella prima parte di stagione. Ora la sfida all’Inter. Quando vede i nerazzurri si esalta, ricordarsi la doppietta decisiva poi per lo Scudetto dello scorso campionato, e vorrebbe ripetersi in una serata importante. Serve dare una svolta e i rossoneri con una vittoria nel derby per il primo trofeo stagionale potrebbe rappresentare un cambio di rotta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter-Milan, è rivincita Mondiale tra Giroud e Lautaro proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG