Mai insieme da quando il serbo è arrivato alla Juventus a gennaio dello scorso anno, ma ora Allegri può provare a buttare in campo la super coppia.

Chiesa sta ritrovando la forma migliore e il serbo sta lavorando per tornare in campo quanto prima assieme a Pogba. Negli ultimi giorni l’attaccante si è allenato parzialmente in gruppo e contro l’Atalanta ci sarà. Allegri studia le mosse anti Dea e potrebbe proporre Chiesa e Vlahovic dal primo minuto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Juventus, contro l’Atalanta Allegri punta su Vlahovic e Chiesa proviene da Calcio News 24.

