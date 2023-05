Ecco le quote della semifinale di ritorno di Champions League in programma martedì a San Siro tra Inter e Milan

Inter–Milan è ormai alle porte e dopo i risultati dell’andata, il ritorno di Champions League si fa tanto delicato quanto molto interessante vista la posta in palio (c’è pur sempre un posto in finale da conquistare). Ecco le quote del match.

Prendendo i numeri di SNAI, le quote del match di San Siro sono nerazzurre: vittoria dell’Inter a 2.00, pareggio a 3.10, successo della Milan a 3.85. Non resta che aspettare l’esito del campo.

L’articolo Inter-Milan, ecco le quote della semifinale di Champions League proviene da Inter News 24.

