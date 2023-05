Ecco dove vedere la sfida di Champions League tra Milan e Inter. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà domenica

La semifinale di Champions League Inter–Milan: non servono altre parole per descrivere ciò che accadrà martedì sera. Con Simone Inzaghi vicino ad entrare nella storia. Si prospetta un match pieno di colpi di scena, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

Il match Inter-Milan, che si svolgerà martedì sera a San Siro, sarà visibile sia su Sky Sport che in chiaro su Canale 5: oltre al match è compreso anche il pre e il post partita (con le interviste ai protagonisti).

