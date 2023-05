Il direttore sportivo Walter Sabatini ha voluto parlare della sua esperienza all’Inter non senza qualche ammissione di colpa

Walter Sabatini ha così parlato tramite Football Week: in particolar modo sulla sua parentesi all’Inter. Le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – «All’Inter ho fatto un errore gigantesco: rimanere fuori dall’organico del club. Se sei fuori, non conti niente per i giocatori, per lo staff o per i dirigenti. Avevamo firmato in Cina per la loro squadra cinese e poi ho accolto la richiesta di Zhang per l’Inter, dove però sono rimasto un corpo estraneo. Mi sento di chiedere scusa ai tifosi dell’Inter che meritavano un impegno a 360° da parte mia come quello nei sei anni alla Roma. Il mio più grande errore è stato lasciare l’Inter, dopo aver lasciato 8 mesi prima da Roma in maniera unilaterale».

L’articolo Sabatini: «Vi racconto il mio passato all’Inter» proviene da Inter News 24.

