Dopo il derby perso malamente ieri sera dal Milan contro l’Inter , è arrivato il duro comunicato della Curva Sud Milano:

«Il valore delle parole è direttamente proporzionale al valore di chi le pronuncia. A te caro Milan non è questione di perdere derby ma il come li si perdono! Ancora una volta nello stesso identico modo. E probabilmente due domande di come si prepara sta partita qualcuno se le deve fare!»

