Milioni di tifosi e amanti del calcio attendono con ansia le Semifinali di Champions League tra Inter e Milan, sperando di poterle vedere anche in chiaro

Non è da escludere che le sfide di andata e ritorno delle Semifinali di Champions League tra Inter e Milan verranno trasmesse in chiaro in tv. A parlare di questa ipotesi è Calcio e Finanza che cita una normativa dell’AgCom che potrebbe favorire tale scenario.

Secondo tale normativa, per “eventi di particolare rilevanza per la società” come è una Semifinale di Champions League con una italiana coinvolta (in questo caso addirittura due), «L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari».

L’ipotesi portata avanti da CF è la seguente: «È possibile che il colosso USA (Amazon Prime Video ndr) decida di trasmettere in via eccezionale sulla sua piattaforma aprendo la visione anche ai non abbonati, o che la sfida venga ceduta a un’emittente (Rai, Mediaset o TV8?) per la diretta su digitale terrestre».

L’articolo Inter-Milan in Semifinale di Champions League, ipotesi match in chiaro in tv? proviene da Inter News 24.

