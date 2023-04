Giornata d’allenamento in casa Inter ad Appiano Gentile già il giorno dopo il pareggio contro il Benfica ed il conseguente approdo in semifinale di Champions

L’Inter è tornata a lavoro ad Appiano Gentile con una sessione d’allenamento svolta il giorno dopo la sfida in Champions League contro il Benfica, che ha portato i nerazzurri in semifinale della competizione. C’è una sfida di campionato da preparare, quella contro l’Empoli.

L'allenamento di oggi dei nostri semifinalisti 😎#ForzaInter — Inter (@Inter) April 20, 2023

Su inter.it si legge: «Dopo il 3-3 contro il Benfica che ha qualificato l’Inter alle semifinali di Champions League, la squadra di Simone Inzaghi è tornata subito in campo. Al Suning Training Centre i nerazzurri, sotto una pioggia battente, hanno sostenuto una seduta mattutina in preparazione alla sfida di campionato contro l’Empoli. L’appuntamento è per domenica 23 aprile alle 12:30 allo stadio Castellani».

L’articolo Inter, le immagini dell’allenamento il giorno dopo il Benfica – FOTO proviene da Inter News 24.

