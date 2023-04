Il giornalista Paolo Ziliani dice la sua sulla decisione di annullare la penalizzazione in classifica alla Juventus e su cosa potrebbe succedere in futuro

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il giornalista Paolo Ziliani ha detto la sua sulla decisione presa nella giornata di oggi in merito alla penalizzazione in classifica alla Juventus momentaneamente revocata. In questo momento, dopo questa decisione, l’Inter scende al sesto posto in classifica in Serie A.

Domani sul #FattoQuotidiano faccio il punto sul caso #Juventus, sul duro contrasto #Elkann–#Agnelli, sul piano di patteggiamento pensato da #Exor, sull'esclusione dalle coppe comunque certa, sul ridimensionamento cui la Juve va incontro, sulla ridicola giustizia sportiva — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 20, 2023

Aggiungo: i 15 punti vengono ridati pro forma, verranno rideterminati e per il principio dell'afflittività della pena porteranno come minimo la #Juve fuori dalla #Champions. Questo in attesa dell'#UEFA — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 20, 2023

