Alessandro Del Piero ha parlato della prestazione offerta dal Benfica nel match di ieri in Champions League contro l’Inter

Intervenuto in collegamento su Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato di Inter-Benfica e della prestazione offerta dai portoghesi.

LE PAROLE DI DEL PIERO –: «Il Benfica è arrivato un po’ scarico a questo quarto di finale ma l’Inter ha dovuto fare la partita perfetta all’andata e quasi al ritorno per passare il turno ed è successo anche prima con il Porto. Le squadre portoghese hanno talento, fisicità, gioco, sono complete anche se non costruite per vincere la Champions».

L’articolo Del Piero: «Benfica arrivato scarico al match, l’Inter ha fatto la partita perfetta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG