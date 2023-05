Il tecnico nerazzurro non ha dubbi di formazione: la gestione delle forze nelle ultime settimane è stata perfetta.

Buone notizie per l’Inter: la prudenza usata sabato scorso con Joaquin Correa ha premiato e l’argentino quasi sicuramente verrà convocato per il derby di domani. Inzaghi ha già scelto la formazione da schierare secondo la Gazzetta dello Sport: giocheranno gli stessi 11 dell’andata.

esultanza a fine gara Inter

Brozovic e Lukaku quindi partiranno dalla panchina ma saranno armi a gara in corso; come sottolineato in conferenza stampa, anche gli stessi calciatori che partono dalla panchina hanno capito la situazione e si sono messi serenamente al servizio della squadra. Il centrocampo quindi sarà formato da Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, solita difesa con Darmian, Acerbi e Bastoni; in attacco Dzeko e Lautaro Martinez.

L’articolo Inter-Milan: Inzaghi ripropone la squadra di coppa, Correa sta bene proviene da Notizie Inter.

