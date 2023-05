La società ha postato tutte le info utili per l’accesso a San Siro nella giornata di domani

Tutto pronto per il ritorno della sfida tra Inter e Milan, con uno stadio San Siro pieno in occasione del match decisivo per l’accesso alla fine di Champions.

La società nerazzurra ha comunicato tutte le informazioni per i tifosi che saranno allo stadio.

CLICCA QUA PER I DETTAGLI

L’articolo Inter-Milan, tutte le informazioni per i tifosi a San Siro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG