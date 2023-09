Il derby del 16 settembre tra Inter e Milan porterà in campo, sommati, tantissimi trofei: un calciatore guida il gruppo

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il derby del 16 settembre tra Inter e Milan vedrà spalmati in campo ben 170 trofei. A vincere su tutti è il nerazzurro Henrikh Mkhitaryan.

MKHITARYAN- Il prossimo derby metterà in campo oltre 170 trofei, quelli vinti individualmente dai giocatori di Inter e Milan durante la loro carriera con i club. Chi vanta il salotto più ricco di coppe? Henrikh Mkhitaryan stravince per distacco: 22 trofei spalmati praticamente ovunque abbia giocato. Nella sua bacheca si va dai 4 campionati armeni con il Pyunik ai 3 “scudetti” ucraini con lo Shakhtar, dall’Europa League vinta con il Manchester United alla Conference League in maglia Roma (guidato in entrambe le occasioni dallo specialista Mourinho).

