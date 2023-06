Una grande Inter per ripetere ciò che di buono è stato fatto in Europa. Obiettivo progettualità a lungo termine

La finale di Champions League per l’Inter potrebbe fare storia a sé, ma dall’altra parte può essere visto come un buon punto di partenza anche in ottica Europa.

Ripetere ciò che è stato fatto? Si, ma dall’altra parte ritornare ad essere costantemente tra le più competitive in Europa, e non soltanto qualche partita di passaggio.

L’articolo Inter, missione possibile ripetersi in Europa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG