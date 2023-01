Le parole di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, nel giorno della Supercoppa italiana contro il Milan

Henrikh Mkhitaryan ha parlato a Inter Tv della finale di Supercoppa tra Inter e Milan.

PAROLE – «Stiamo bene, ci prepariamo, faremo di tutto per vincere la Supercoppa domani. Sappiamo che non sarà facile, ma è una partita secca e siamo pronti ad affrontare il Milan. Ci troviamo molto bene qui, il volo è stato un po’ lungo ma c’è tempo per essere pronti per domani. La voglia di vincere questa partita è tanta, dobbiamo essere tranquilli nella testa, rilassati. Quando entri in campo tutto diventa diverso, per quello dobbiamo essere lucidi e prepararci in un modo che può portarci al successo».

L’articolo Inter, Mkhitaryan: «Abbiamo grande voglia di vincere» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG