Le parole di Mkhitaryan dopo la vittoria dell’Inter: «Non era una partita facile ma abbiamo palleggiato e creato occasioni»

Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro il Viktoria Plzen. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Voglio ringraziare i miei compagni e fare loro i complimenti, non era una partita facile ma abbiamo palleggiato e creato occasioni, meno male abbiamo segnato nel primo tempo perché nel secondo sarebbe stato più difficile, specie senza espulsione. Però abbiamo giocato benissimo e vinto».

GIOCARE OGNI TRE GIORNI – «La squadra è pronta per questo, sappiamo che è complicato ma vogliamo aiutarci, se non gioca uno tocca all’altro, l’importante è raggiungere gli obiettivi. La base della squadra non è cambiata dallo scorso anno, si è aggiunto qualcuno. I miei compagni mi stanno aiutando tanto, li ringrazio».

CHANCE DI PASSARE IL GIRONE – «Non ci pensiamo, per noi è importante ogni partita e ora siamo concentrati sull’Udinese, poi penseremo alle due sfide con il Barcellona in Champions. Il gruppo è difficile ma dobbiamo fare del nostro meglio».

L’articolo Inter, Mkhitaryan: «Non era una partita facile, ma abbiamo vinto» proviene da Calcio News 24.

