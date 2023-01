Sono queste le parole di Henrikh Mkhitaryan, il centrocampista armeno parla a Inter TV alla vigilia della sfida di Supercoppa.

Ecco le parole di Henrikh Mkhitaryan, ecco cosa dice il mediano armeno a Inter TV in vista della Supercoppa: “Stiamo bene, ci prepariamo, faremo di tutto per vincere la Supercoppa domani. Sappiamo che non sarà facile, ma è una partita secca e siamo pronti ad affrontare il Milan. Ci troviamo molto bene qui, il volo è stato un po’ lungo ma c’è tempo per essere pronti per domani.”

Conclude così il giocatore dell’Inter: “Si deve preparare bene, ma non solo io ho giocato partite così, le hanno giocate anche i miei compagni. Non c’è bisogno di dire nulla su cosa fare, ognuno si prepara in modo diverso. Io so cosa fare per essere pronto domani. La vittoria per i tifosi? Tantissimo, non solo per loro ma anche per la nostra fiducia, per le prossime partite che affronteremo. La voglia di vincere questa partita è tanta, dobbiamo essere tranquilli nella testa, rilassati. Quando entri in campo tutto diventa diverso, per quello dobbiamo essere lucidi e prepararci in un modo che può portarci al successo.“

