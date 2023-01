Sono queste le parole del figlio di Walter Zenga, Andrea che parla così a TMW Radio della prossima finale di Supercoppa.

Ecco le parole di Andrea Zenga, figlio di Walter in vista della Supercoppa, si esprime così sull’Inter a TMW Radio: “Può essere uno slancio importante perché è il primo trofeo della stagione. Personalmente non credo che sia la partita che svolta la stagione. Il Milan è in linea con le aspettative, l’Inter si aspettava di più, potrebbe essere per lei un salvagente per non chiudere la stagione a zero trofei.“

Conclude così: “Si è accesa la corsa Champions, parliamo però di un girone ancora da fare. E’ tutto da vedere. Vedo gap tra quelle tre e le altre. Lazio altalenante, Atalanta ritrovata ma vedremo come continuerà, la Roma non mi ha mai convinto del tutto.“

