Antonio Cassano durante la BoboTV su Twitch parla così della vittoria dell’Inter contro il Verona, esprime la sua analisi sul gioco.

Sono queste le parole di Antonio Cassano che parlando alla BoboTV su Twitch esprime la sua analisi sull’Inter nonostante la vittoria contro il Verona: “L‘Inter col Verona è partita facendo gol, su quel gol ha fatto la partita. Non mi è piaciuta la partita dell’Inter, non è stata aggressiva, il Verona è una squadra viva, gioca, attacca con tanti uomini anche se ha creato poco.“

Conclude così: “L’Inter non ha fatto una buona partita, ha approfittato del gol e ha speculato un po’. A livello di entusiasmo e di autostima arriva meglio del Milan alla Supercoppa ma col Verona ha fatto fatica. Non mi è piaciuta anche se non ha sbagliato come il Milan“.

