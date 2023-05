L’armeno torna a correre e Inzaghi prepara il recupero di Mkhitaryan per il Manchester City: le ultime sull’Inter da Appiano Gentile

L’Inter si prepara per l’atto finale di campionato, dove i nerazzurri incontreranno il Torino.

Oggi in nerazzurri sono tornati in campo ad Appiano e come riporta Gazzetta.it, si sono allenati a parte Mkhitaryan e Correa, ma soprattutto l’armeno che corre sul campo, “punta” la finale di Istanbul contro il Manchester City.

