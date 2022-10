Sono queste le parole di Mkhitaryan in conferenza stampa che parla della sfida della sua Inter di domani in Champions League.

Ecco le parole del centrocampista Mkhitaryan dell’Inter che parla in conferenza stampa di Champions League: “Vogliamo arrivare il più in alto possibile. Dobbiamo lavorare di più, c’è un grande potenziale, per quello non siamo soddisfatti, vogliamo raggiungere quell’Inter che vogliamo essere. Sappiamo che possiamo ancora migliorare. È la partita più importante del girone, più del Barcellona, dobbiamo qualificarci agli ottavi.“

Conclude sulla svolta della stagione: “Ci siamo parlati, dobbiamo giocare fino alla fine, il calcio è fatto di 90 minuti più recupero, come è successo a Firenze. Dopo aver concesso il gol abbiamo abbassato la testa per poter vincere una gara della vita. Quando Dzeko ha preso palla mi sono buttato in avanti, ho fatto quello sprint…ero al posto giusto al momento giusto.“

