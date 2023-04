Alla vigilia di Inter-Monza si prospetta una vera e propria invasione da parte dei tifosi biancorossi in quel di San Siro

Sarà un grande in clima in quel di San Siro per Inter-Monza, e i tifosi biancorossi vogliono far sentire il loro supporto a Colpani e compagni.

Secondo quanto riporta TuttoMonza, sono oltre 2.500 i tifosi brianzoli che hanno già acquistato il biglietto per San Siro. Si prospetta addirittura che possano arrivare a quota 4 mila sostenitori.

L’articolo Inter-Monza, invasione dei tifosi biancorossi a San Siro proviene da Inter News 24.

